François Coune lance des petits-déjeuners littéraires en Wallonie et à Bruxelles

En 2018, François Coune se lançait sur Instagram sous le nom de "Livraison de mots" pour partager ses coups de cœur littéraires. Aujourd’hui, l’influenceur compte plus de 32.000 followers qui suivent avec attention ses chroniques et rencontres avec les auteurs.

Pour la première fois, le samedi 29 janvier, François Coune organisera un petit-déjeuner littéraire pour aller à la rencontre de ses abonnés et partager autour de leur passion commune : la littérature. "On vient de traverser une période difficile. En confinement on s’est tous retrouvés isolés, à discuter à travers des écrans. Aujourd’hui plus que jamais nous avons besoin de contact et d’échanges. Depuis la création de "Livraison de mots", je croise souvent des abonnés par hasard en rue et j’ai toujours eu cette envie de pouvoir proposer des vraies rencontres. Je me suis inspiré de l’influenceuse MademoiselleLit qui organise régulièrement des rencontres avec ses followers. Elle m’a proposé de suivre l’un de ses événements pour découvrir l’organisation et le résultat." François s’est rendu à Paris et en est revenu ébloui. Il a lancé l’idée sur son compte Instagram et les réactions ne se sont pas fait attendre.

Le premier "petit-déjeuner littéraire" aura lieu le samedi 29 janvier au café littéraire Le Millefeuille à Bruxelles. "Je choisis des lieux qui me tiennent à cœur. Ici c’est un café littéraire écoresponsable avec des petits plats maison. Chaque rencontre portera autour d’un thème. La première édition du petit-déjeuner littéraire aura pour thème "L’art et la littérature". Chaque participant aura l’occasion de présenter deux ou trois livres coup de cœur en lien avec le sujet du jour. Je choisis des thèmes assez larges pour que tout le monde puisse participer facilement. Ici pour la première rencontre, ça pourrait être la biographie d’un artiste ou un roman dans lequel le personnage principal est peintre par exemple…" Il devrait y en avoir pour tous les goûts ! Les rencontres se font en petit comité : une dizaine de participants par édition. "C’était une véritable volonté pour que ce soit plus intime et qu’on ait vraiment l’occasion de discuter entre nous."

Les rencontres devraient avoir lieu une fois par mois et à chaque fois dans une ville différente nous explique François : "Le but c’est vraiment de bouger partout en Wallonie et de ne pas rester qu’à Bruxelles. J’envisage même d’aller en France. Depuis que j’ai fait l’annonce sur Instagram, je reçois beaucoup de propositions d’endroits prêts à nous recevoir. Je pense qu’il y a vraiment une demande pour ce type d’événements."

François Coune a plein de beaux projets qui vont se lancer en 2022, outre ces petits-déjeuners littéraires, il va bientôt lancer une collection de vêtements et il est actuellement occupé à écrire un scénario de bande dessinée...!

Les prochaines dates:

La première rencontre est déjà complète!

La prochaine aura lieu le samedi 19 février au Tea Late Liège. 10 places seront disponibles (20€/personne).

Pour réserver votre place, veuillez contacter François sur son compte Instagram.

