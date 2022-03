François Cluzet fait des révélations sur son enfance marquée par la pauvreté

"On s’est retrouvé à cinq dans un deux-pièces du rez-de-chaussée, qui était l’ancienne boutique de ma grand-mère, on bouffait sur une petite table de jeu à cinq qui ne tenait pas […] C’est l’Assistance Publique qui nous filait les draps, les couvertures" a déclaré François Cluzet à Sept à Huit, tout en ajoutant : "Parfois, c’était un peu triste parce qu’on manquait de tendresse, on manquait d’amour".

Les galères se sont même enchaînées pour lui et son grand frère. L’acteur a été abandonné par sa mère à l’âge de 8 ans. Mais il ne lui en tient nullement rigueur car "elle est partie par amour". Le comédien s’est alors mis à travailler pour le magasin de journaux de son père mais sans grand succès : "On a chopé la dépression de mon père et on a eu beaucoup de mal à s’en sortir […] Il a voulu nous tuer, il a voulu se tuer". Ses blessures psychologiques du passé, il les garde profondément ancrées en lui mais il retient l’humilité que lui a apportée cette enfance : "Je crois que pour l’être, il faut avoir été humilié et comprendre la douleur que c’est".