François Bovesse, le fondateur des Fêtes de Wallonie "était un amoureux de sa ville, Namur"

L’homme à l’origine des Fêtes de Wallonie est François Bovesse, un Namurois au destin incroyable. Il fut avocat, poète, résistant, franc-maçon et ministre, gouverneur de la Province de Namur. Il est né en 1890 à Namur, un Namurois amoureux de sa ville.

Un défenseur du français

En 1923, il créa avec un groupe d’amis, les Fêtes de Wallonie. L’objectif était de célébrer les combattants wallons qui avaient participé à la révolution de 1830 et ceux qui avaient défendu la Belgique lors de la Première Guerre Mondiale en 1914-1918. Il y avait aussi un but culturel : la défense du patrimoine, de la culture francophone et du folklore. Son envie mettre en avant l’identité et la culture Wallonne, mais aussi le lien entre la Wallonie et la culture francophone, il était connu pour être un grand francophile.

Le défenseur des résistants

Gouverneur et avocat engagé, avant la Seconde Guerre Mondiale, il s’opposa au rexisme et pendant la guerre, il mena un combat contre le nazisme. Il fût assassiné chez lui le 1er février 1944 par les rexistes. Son destin est raconté par trois de ses descendants : Jean-Louis Close, l’un de ses petits-fils, Caroline Close, fille de Jean-Louis et François Borgers, neveu de Jean-Louis.

