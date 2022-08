François Bijou, prof de musique et fantaisiste : "Rien à foutre, osons !"

François Maquet a toujours rêvé de chanter. Cette passion, il la suit depuis toujours, que ce soit à l’école, où il dispense des cours de musiques ou via les quelques groupes de rock qu’il crée au fil des années.

En 2017, il est temps de laisser éclore toute l’excentricité qu’il gardait en lui depuis toujours. Le public assiste alors à la naissance de François Bijou, un personnage extravagant et sûr de lui qui se crée un univers à son image. Bijou aime à dire qu’il est à la musique ce que Zlatan est au football : le meilleur. Le ton est donné.

Et pourtant, derrière toute cette fantaisie se cache un homme comme les autres avec ses doutes, ses envies et ses délires. Mais au moment de monter sur scène, que ce soit devant 3 ou 300 personnes, le message reste le même : "Rien à foutre, osons !" Une manière de faire qui définit cet amoureux de l’absurde et de la loose.