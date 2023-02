François Berléand : "J’ai fait ma carrière avec des 'non' de Dussollier"

Nous suivons ensuite jusqu’au Japon la curiosité dévorante de Katherine Longly qui remet en question et en image notre rapport à la nourriture dans des sociétés où la pression sur le corps est excessive. Pour elle, manger n’est pas simplement une action technique mais aussi un plaisir, un moyen de réguler son stress, ou de socialiser. Son projet "To Tell My Real Intentions, I Want To Eat Only Haze Like A Hermit", a d’abord existé sous forme d’un livre d’artiste, avant de devenir une exposition à découvrir au Botanique jusqu’au 5 mars prochain.