François Alu quitte le Ballet de l’Opéra national de Paris sept mois après avoir été nommé danseur étoile

François Alu, danseur au ballet de l’Opéra de Paris et également jury du programme de danse de la chaîne de télévision française TF1, Danse avec les stars, a annoncé quitter l’Opéra de Paris après avoir été nommé danseur étoile en avril dernier.

Le danseur de 28 ans avait été nommé fin avril dernier danseur étoile à l’Opéra de Paris par Alexander Neef — directeur général de l’Opéra de Paris — après une représentation de La Bayadère à l’Opéra Bastille. François Alu souhaite faire évoluer la relation qu’il entretient avec le Ballet vers un cadre permettant des collaborations plus libres. Il quittera le Ballet prochainement et ne participera pas au Lac des Cygnes de Tchaïkovski dont les représentations devraient avoir lieu du 10 décembre au 1er janvier 2023 et qui connaît déjà quelques forfaits, donc le danseur étoile Hugo Marchand. Il ne reste plus que cinq danseurs étoiles et dix danseuses étoiles au Ballet de l’Opéra National de Paris.

J’ai décidé de reprendre mon entière liberté professionnelle afin de pouvoir réaliser pleinement mes aspirations artistiques. Nous sommes donc convenus avec l’Opéra national de Paris d’engager ensemble les formalités en ce sens, tout en explorant parallèlement les futures collaborations que nous pourrions mener ensemble.

- François Alu

La nomination de François Alu avait eu lieu quand Aurélie Dupont était encore directrice de la danse. Alexander Neef a déclaré, au sujet de cette récente décision de François Alu : "Cette décision est l’aboutissement du dialogue étroit que nous avons eu avec François ces derniers mois. Il appartiendra au nouveau directeur de la danse, José Martinez, qui prendra ses fonctions le 5 décembre 2022, de discuter avec lui des projets de collaboration qui, je l’espère, pourraient voir le jour dans le futur. Je lui souhaite une très belle poursuite de sa carrière."

Il est très rare qu’une étoile quitte le Ballet de l’Opéra National de Paris. François Alu s’éclipse sans s’être produit sur scène depuis sa nomination il y a sept mois.