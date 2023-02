François à Kinshasa : devant les jeunes Congolais, le pape dénonce "la violence inhumaine" dans l’est de la RDC

Au rythme des tambours, des chants et des danses traditionnelles, le chef spirituel de l’Église catholique a fait une entrée digne d’une rock star au stade des Martyrs à bord de sa "papamobile", saluant et bénissant la foule sur fond d’une sono endiablée. Plus de 65.000 personnes, selon les organisateurs, ont participé à cette rencontre. Beaucoup de jeunes attendaient un message de réconciliation dans ce pays très catholique rongé par des violences meurtrières à l’est.

Il n’y a pas de mots, il faut seulement pleurer, en restant silencieux

Très attendue, cette visite entourée d’une grande ferveur a été marquée mercredi par une séquence chargée d’une lourde émotion lors de laquelle François a lancé un "vibrant appel" devant les "cruelles atrocités" perpétrées dans l’est du pays, après avoir entendu les témoignages de quatre victimes. Le souverain pontife s’est également "indigné" de "l’exploitation, sanglante et illégale, de la richesse" de la RDC, où les violences de groupes armés ont tué des centaines de milliers de personnes et jeté des millions d’autres sur les routes. "Face à la violence inhumaine que vous avez vue de vos yeux et éprouvée dans votre chair, on reste sous le choc. Et il n’y a pas de mots, il faut seulement pleurer, en restant silencieux", a déclaré François, qui entend attirer l’attention sur les drames frappant certaines "périphéries" du monde. "Tous ensemble disons : 'pas de corruption'! Tu es indispensable et responsable de ton Église et de ton pays. Tu appartiens à une histoire plus grande qui t’appelle à être acteur", a-t-il lancé.