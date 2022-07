Vianney se confie sur son avenir entre scène, studio et vie de famille

Jeudi soir, Vianney était de retour sur la scène des Francofolies. L’équipe de Vivacité a eu l’occasion de lui poser quelques questions lors de sa conférence de presse. L’occasion pour Vianney de revenir sur l’importance de son rôle de père ainsi que sur ses futurs projets.

Lors de cette conférence de presse, Vianney a exprimé ses doutes, ses peurs concernant son métier mais aussi les moments de joie et sa passion pour l’écriture. Un métier qu’il aime de tout son cœur même si parfois, certaines facettes de ce métier sont plus compliquées à vivre pour lui.

Il explique qu’il n’avait jamais envisagé la notoriété et pourtant, elle est inhérente au métier de chanteur. Il y a un équilibre à trouver entre une vie simple et une vie de tournée, entre voir sa famille et être sur scène. Un équilibre qu’il est toujours en train de chercher.

Lorsque l’on demande à Vianney si un prochain album est en préparation, le chanteur confie que s’il enregistre actuellement des titres en studio, il ne compte pas sortir un album tout de suite. Après une tournée intense, il ressent le besoin de retrouver sa famille et de prendre soin de ses proches.

Il est sans cesse tiraillé entre son amour pour sa femme, son fils, ses proches et sa passion pour la musique. Son rôle de père est le plus important pour lui et il aime pouvoir combiner ce rôle avec sa passion, l’écriture de chansons. Son plus gros projet c’est de pouvoir faire ce qui le rend heureux tout en continuant à écrire des chansons qui plaisent aux gens.

Vianney explique également qu’il aimerait que son enfant, quand il sera en âge, puisse avoir de chouettes souvenirs du travail de son père, qu’il puisse venir en tour bus, assister à des concerts, etc. Une volonté qui laisse entrevoir une belle suite de carrière pour le chanteur français.