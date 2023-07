Francofolies de Spa : un nouveau directeur pour une édition qui s’annonce radieuse

Au centre de la petite citée thermale belge, le montage des scènes bat son plein. L’un des derniers festivals musicaux encore en pleine ville s’active afin de réaliser le défi logistique de s’implanter en plein cœur urbain. Cette singularité de l’évènement lui impose en effet quelques contraintes logistiques et de respect du voisinage. Pourtant, loin de vouloir s’exporter dans les champs, la volonté de cette nouvelle édition et de son nouveau directeur est bien de réinvestir pleinement la ville. Et pour ce faire, plus de soixante concerts gratuits ont été programmés dans les lieux publics. Dans le prolongement de cette réflexion de l’occupation de la ville, plus de moyens ont été accordés à cette initiative pour "faire en sorte que la fête ne s’arrête pas aux clôtures du parc des 7 heures" selon son directeur. Durant quatre jours, la musique prendra bien possession des terrasses et places de la ville de Spa.

Du côté programmation, Yoann Frederic compte bien perpétuer la mission première des Francofolies à savoir défendre l’expression française et les artistes de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Le public pourra bien sûr écouter quelques artistes au répertoire anglophone, tel que Mika. Mais le nouveau directeur met un point d’honneur à continuer de mettre en valeur la scène de la FWB et à offrir la possibilité aux artistes belges de se produire et de s’exprimer dans les lieux publics. Vous pourrez donc écouter les têtes d’affiche tel que Florent Pagny, Pierre de Maere, Pomme et Big Flo et Oli. Mais aussi des artistes belges tel qu’Ada Oda, Loïc Nottet ou encore le rappeur Peet. Car, si le rap n’est pas le corps de proposition du festival, il n'hésite pas à lui faire une place et compte bien continuer d’explorer le genre dans ses prochaines programmations.

Aujourd’hui, avec cette édition, la covid semble bel et bien une histoire ancienne. A la sortie d’une année compliquée et marquée par la crise sanitaire, la crise géopolitique et les inondations qui ont grandement touché la région, Yoann Frederic se réjouit de voir son festival se remplir pour une année qui s’annonce radieuse.

Pour plus d'informations sur le festival.