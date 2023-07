Francofolies de Spa : Juliette Armanet et Mika mettent la barre haut dès le premier jour

On ne cessera jamais de répéter le talent du gaillard pour aller chercher chaque spectateur au milieu de la foule. Mika donne et se donne, alternant ses tubes et chansons moins connues. Le tout fonctionnant de pair, le public répondant autant sur chaque morceau. Soulever une foule, Mika connaît.

On retiendra deux beaux moments. Le chanteur aux multiples nationalités propose au public spadois un titre inédit, extrait de son futur album en français, qui sortira à la rentrée. Au milieu de la foule, cerné par une dizaine de caméras, Mika filme ce moment pour bientôt nous le proposer sur ses réseaux. Personne n’a jamais entendu ce titre, C’est la vie. 30 secondes plus tard, la foule danse et reprend en chœur le refrain. Basique mais très efficace. Et à coup sûr bientôt dans vos playlists radio…

Arrive Relax take it easy et Mika, d’aller rechercher Juliette Armanet dans les coulisses pour la projeter sur scène avec lui. Deux artistes qui dansent de concert avant de s’installer pour quelques accords au piano, improvisés pour Juliette. Elle se demande bien ce qu’elle fait là. Mika : "C’est la pire chose au monde que l’on puisse faire à un artiste, j’espère qu’elle me pardonnera". Elle : "Mais oui, c’est charmant…"

Minuit trente, Mika termine son show torse nu – alors qu’il fait 10 degrés – puis coiffé d’une tête de tigre pour un délire de fin de set qui s’achève avec We are golden et Love today.

Confettis et serpentins. Bouquet final et explosion. Dans la foule, on entend : "purée, c’était génial… Quel artiste… C’était dingue…"

Cette première journée aux Francos sonnait déjà comme l’apothéose du dernier jour… Vivement la suite mais Soprano, BigFlo et Oli, Kendji ou Florent Pagny devront se démener pour parvenir au même niveau.