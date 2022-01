Francofolies de Spa : découvrez les premiers noms des artistes Belges à l’affiche

Alors que Charles sortira un album au printemps, l’ancienne candidate de The Voice rejoint la programmation du festival. Les festivaliers pourront redécouvrir " Wasted Time " morceau qui a tapé dans l’œil d’Hooverphonic ou encore " Far Gone " qui parle des violences conjugales. Une artiste largement diffusée sur Tipik à retrouver le mercredi 20 juillet à Spa.