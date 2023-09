FrancoFaune déroule sa dixième édition du 3 au 18 octobre 2023 !

"Santa Belgica" concert hommage aux Snuls, Adé et sa pop luxuriante, Émilie Simon, la release party de Lisette Lombé et Cloé du Trèfle, Badi et Sheldon. Mais aussi Colt, RIVE et Dièze – le nouveau projet solo Diego Leyder (BRNS), Marie Warnant et Manu Louis.

"Champ libre" pour Témé Tan qui présentera en exclusivité son prochain album en compagnie d’invité·es. "Champ libre" également pour Françoiz Breut au MIMA et "champ libre" au label indé dear.deer.records, qui présentera, aux côtés de Dièze, Primevère et Blondy Brownie.

FrancoFaune reste fidèle aux Fleurs du Slam, un open mic géant avec impro musicale et impro danse mais aussi aux Secrètes Sessions qui réunit une vingtaine de musicien·nes avec une règle : créer un morceau toutes les 2 heures. Le résultat sera à découvrir en live au VK.

Dans les espèces musicales en voie d’apparition : Zorba, Lemon Felixe, Alexie, Bini, Lo Bailly, Attention le tapis prend feu et aussi Le Vrai Nick Cave.

Parmi les artistes accompagné. es par le Parcours FrancoFaune, à plusieurs reprises à l’affiche : SMR, la comète Bleuroise et les patronnes de Caillasses live.

FrancoFaune met en lumière des fleurons de la scène belge francophone, mais aussi de la francophonie, avec des émissaires de Suisse (l’électro duo Sainte-Aube), de France (le rock énervé de Bandit Bandit, la pop improbable de Clair, la shaman punk Maïa Barouh, le rap entrée-plat-dessert d’Ismaël Metis, l’espoir Hélène Sio et l’électro déjantée d’YMNK), et du Québec et Canada francophone (Samuele, Ponteix, Hippie Hourrah, Mat Vezio, Parazar, Joey Robin Haché).

Dans une diversité de lieux toute belge, le festival visitera des salles mythiques (Le 140, le Botanique, le VK, l’Atelier 210, la Madeleine, le Cirque Royal), des centres culturels parmi les plus dynamiques de la capitale (le Bruegel, le Pianofabriek), des petits lieux débordant de charme (le Jardin de ma Sœur, la Maison poème, UnPeu), mais aussi un musée (le MIMA) et encore plein de surprises. À Liège, il investira le Centre Culturel de Chênée et passera par Central à La Louvière !

Plus d’informations sur www.francofaune.be