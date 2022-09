FrancoFaune 2022 : les coups de cœur de la rédaction

Zedie

Il y a quelques mois, on avait la chance d’assister au tout premier concert de Thomas Lieben alias Zedie au Beursschouwburg, et laissez-nous vous dire que c’était quelque chose. Dès la premiere chanson, le public entier était boulversé, voire subjugué. Et pour cause : une voix d’ange qui rappelle à la fois David Bowie et Mylène Farmer, des textes touchants et percutants clamés avec grace, un live band soul-jazz de folie qui ferait danser la terre entière, le projet Zedie est superbe et complet.