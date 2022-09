Franco Dragone: le Louviérois qui a captivé le monde entier est décédé

Mais ce fils d’immigrés italiens ne s’arrête pas là et part à la conquête de la Chine. " On a reçu un coup de fil à la réception à la Louvière et heureusement qu’on ne l’a pas raté et que la réceptionniste a passé la bonne personne. Les chinois avaient vu tous les spectacles que j’avais faits " confiera Franco Dragone.

Et c’est comme cela que l’aventure a démarré. Il aura fallu 5 ans pour créer ce spectacle. Un spectacle fou pour lequel un théâtre en forme de lanterne a même été spécialement construit et la salle aménagée avec des gradins qui s’ouvrent en deux pour que la scène se transforme en piscine. The Han Show mêle, comme pratiquement tous les spectacles de Dragone, innovation technologique, performances artistiques impressionnantes et un univers à part.