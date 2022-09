Franco Dragone est décédé à l'âge de 69 ans

Le prestigieux metteur en scène louviérois, qui fit rayonner le savoir-faire belge et la région du Centre dans le monde entier, est décédé ce vendredi à l’âge de 69 ans. Son univers était magique et poétique. Il a mis en scène des dizaines de spectacles en repoussant les limites de la réalité pour emmener avec lui le public. Franco Dragone aura marqué l’histoire du spectacle vivant. Laissant son empreinte témoin d’un succès planétaire qu’il voyait aussi comme une revanche par rapport à la vie de ses parents et grands-parents.