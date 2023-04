Franck Sinatra : plongez dans la vie tumultueuse du chanteur américain

A l'occasion des 25 ans du décès de Frank Sinatra, La Trois vous propose de revenir sur les pas du crooner à la voix de velours avec un documentaire qui retrace la vie tumultueuse du chanteur américain. Fils d'immigrés italiens né près de New York, Frank s'essaie d'abord à la boxe, avant de connaître ses premiers succès micro à la main. Une soirée complétée par des plateaux animés par Fanny Gillard dans différents lieux de Belgique où Sinatra a séjourné et où il s'est produit en concert.

Fils d'immigrés italiens né près de New York, Frank Sinatra s'essaie d'abord à la boxe, avant de connaître ses premiers succès micro à la main. Au début des années 1950, son show télévisé fait un flop et le label qui l'a recruté le congédie. Mais il ne tarde pas à reprendre son ascension fulgurante grâce au septième art : il obtient un Oscar en 1954 pour Tant qu'il y aura des hommes de Fred Zinnemann, même si le bruit court alors qu'il aurait décroché son rôle grâce à la mafia. Qu'importe, la rumeur des liens qu'il entretient avec la pègre confère à l'étoile montante sa part de mystère et de soufre. Adoré par les femmes, le leader du Rat Pack s'est marié quatre fois, notamment avec les actrices Ava Gardner et Mia Farrow. Crooner le plus célèbre de l'Amérique, "The Voice" s'est éteint un jour de mai 1998, accédant au statut d'icône éternelle.

Pour vous présenter ce documentaire d’Annette Baumeister, Fanny Gillard sera en plateau dans différents lieux symboliques en Belgique, où Frank Sinatra a séjourné et ou il s'est produit en concert.

Au Casino de Knokke, elle retrouvera Mario Barravecchia (Star Academy 1). Mario est l’arrière petit cousin de Sinatra (son arrière grand-mère était une Sinatra), il possède une photo de famille avec le père de Sinatra. De plus, la nièce de Sinatra est venue en Belgique pour rencontrer sa famille il y a 2 ans. Mario adore Sinatra et il en parle dans son livre qui va sortir prochainement.

A l’hôtel La Réserve où Sinatra a séjourné, Fanny va retrouver le chanteur François Van den Broeck qui a participé à The Voice Senior en Flandre et interprète le répertoire de Sinatra avec son groupe.

A Forest National où elle retrouvera Paul Ambach. C’est lui qui a produit le concert de Sinatra à Forest National. Les prix des billets étaient particulièrement élevés et c’était un grand risque à prendre. Sinatra lui a offert un verre. Pour lui, Sinatra a été parfait, très professionnel et exigeant. Il s’est déplacé avec ses propres équipes de musiciens.

A côté des interventions de Fanny Gillard, la soirée sera aussi parsemée d'interviews

Huguette Thielemans (l'épouse de Toots) racontera la fois où Toots était censé jouer avec Sinatra lors d’un concert. Il s’est beaucoup entraîné et à la dernière minute le concert a été annulé. Il était vraiment très déçu. C'était un souvenir assez douloureux.

Thierry Coljon reviendra sur la fois où il a interviewé Sinatra par Fax. La Bibliothèque royale, où l'interview a été tournée, conserve une série d’articles concernant Sinatra.

Bruno Castellucc, batteur et professeur de batterie, a géré la section jazz du Conservatoire de Bruxell, il a notamment joué avec Toots Thielemans. Grand fan de Sinatra, il parlera de la construction musicale de ses morceaux, qu’il trouve extrêmement rigoureuse.

