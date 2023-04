Franck Ribéry a 40 ans : l’artiste extraordinaire aux punchlines complètement lunaires

Deux ans, c’est le temps qu’il restera à Marseille, son premier gros club, où il explosera définitivement aux yeux du grand public, au point de devenir la sensation française du Mondial 2006. On se rappelle d'ailleurs de son but contre l'Espagne, et du commentaire absolument mythique du regretté Thierry Gilardi "Vas-y mon petit ! Ouiiiiii."

Virevoltant, habile balle au pied, incisif devant les buts, Ribéry intrigue alors un peu partout en Europe. C’est finalement le Bayern, jamais le dernier club à flairer le bon coup, qui tente le pari.

Un pari, on ne peut plus gagnant, se dit-on avec le recul. Parce qu’en Bavière, Ribéry devient une vraie légende du club. Il passe 12 saisons avec les Rekordmeister, le temps de disputer 425 matches, de planter 124 buts, de distiller 182 assists et de remporter… neuf titres de champion d’Allemagne. Monstrueux bilan d’un Français, arrivé sur la pointe des pieds, et devenu une icône d’un club, pourtant plus habitué à vénérer ses légendes allemandes.

Sa plus belle saison ? 2013, où il rafle absolument tout avec le Bayern. La Bundesliga, la Coupe d’Allemagne et la Ligue des Champions, au bout du suspense face à Chelsea (2-2, victoire aux tirs au but).