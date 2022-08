Franck Monsigny, le commandant Martin Constant dans "Demain nous appartient", sort son premier single

Franck Monsigny était l’invité de Cyril et de ses chroniqueurs pour vous parler non pas de sa carrière d’acteur mais de sa carrière musicale. En effet, le comédien vient de sortir son tout premier single À quel moment on kiffe.

Vous avez l’habitude de voir Franck Monsigny dans Demain nous appartient depuis maintenant 5 ans. Il a la chance d’y interpréter un personnage qui a beaucoup d’aventures, le commandant de police Martin Constant. La police n’est pas un univers qui l’attirait particulièrement, il a interprété plusieurs rôles mais celui-ci est particulièrement intéressant car cela fait 5 ans qu’il se met dans la peau de ce personnage.

Mais aujourd’hui Franck Monsigny est dans le 8/9 pour présenter son premier single A quel moment on kiffe. Cela fait longtemps qu’il a envie de développer une carrière de chanteur en parallèle de sa carrière de comédien. Mais les journées de Franck ne faisant que 24 heures, le projet a mis du temps à arriver à maturation. Il a fallu qu’il fasse une belle rencontre qui lui a donné l’impulsion nécessaire pour sortir ce premier titre.

Si le single fonctionne le chanteur a déjà prévu de sortir un deuxième titre assez rapidement puis un troisième et enfin un album. Le projet n’attend que le public pour se développer davantage.