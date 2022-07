Franck Kessié, libre de tout contrat, rejoint le FC Barcelone

Lundi après-midi, le FC Barcelone a annoncé, via un communiqué sur son site officiel, l'arrivée de Franck Kessié. Libre de tout contrat après avoir porté le maillot de l'AC Milan pendant 5 saisons, le milieu de terrain ivoirien a signé jusqu'en juin 2026 auprès du club catalan. Un transfert enfin acté alors que les premières rumeurs dataient du mois de mars.

À 25 ans et après plus de 7 ans passés en Italie, entre l'Atalanta, Cesena et l'AC Milan, Franck Kessié va donc découvrir un nouveau championnat. Le milieu ivoirien était arrivé au terme de son contrat à l'AC Milan, qu'il avait rejoint en juillet 2017 en prêt avant une signature définitive lors du mercato estival de 2019.