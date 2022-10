Franck Dubosc en froid avec un grand acteur français

Franck Dubosc ne partira pas en vacances avec un célèbre acteur français. Si le comédien joue dans le nouveau film "Plancha" dans lequel un groupe d'amis se retrouve en Bretagne pour y passer quelques jours, Franck Dubosc n'y invitera pas Gérard Darmon à priori.

En effet, Gérard Darmon a eu la dent dure contre celui qui joue dans Camping. Sur la radio française RMC, l'acolyte d'Alain Chabat a déclaré : "Je fais parti des privilégiés. Je ne vais pas reprendre le discours de l'autre bouffon qui a été pour les Gilets Jaunes et après contre, vous voyez à qui je fais allusion."

On a bien compris la pique sévère sur Franck Dubosc. Si la brouille entre les deux comédiens est lié aux Gilets Jaunes, il se trouve que l'histoire pourrait être plus ancienne que cela.

Franck Dubosc avait réalisé le film "Tout le monde debout" avec Michèle Laroque. Dans ce film, on aurait dû y voir Gérard Darmon mais ce dernier a été coupé au montage par.... Franck Dubosc.

Le comédien et réalisateur avait déclaré : "Gérard a été malheureux et on est tous malheureux quand on nous coupe."

Il n'est pas certain qu'on reverra prochainement les deux comédiens à l'affiche d'un film ensemble. En ce moment, Franck Dubosc partage l'affiche avec Jérôme Commandeur ou encore Lambert Wilson dans le film Plancha.