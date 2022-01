Francisco Guerrero, sur les pas du compositeur maudit

Dans sa chronique Moment musical, Camile De Rijck vous emmène dans l’Espagne du XVIe siècle, à la découverte d’un artiste maudit, Francisco Guerrero de Burgos.

Francisco Guerrero est, avec Tomás Luis de Victoria, l’un des principaux compositeurs espagnols de la Renaissance. Et plusieurs éléments de la vie de Guerrero participent à cette légende de compositeur maudit, avec notamment le fait que Francisco Guerrero a toujours vécu dans l’ombre de Tomás Luis de Victoria.

Guerrero a commencé sa carrière en tant qu’enfant de chœur. Il était même un très bon enfant de chœur, à telle enseigne que, comme Roland de Lassus, les paroisses se disputaient les talents de l’enfant et n’hésitait pas à enlever l’enfant la nuit. D’abord installé à Séville, il devient maître de chapelle de la Cathédrale de Jaén, où il s’occupe également – très mal – de l’intendance. Il finit par se faire renvoyer et il revient à Séville travailler en tant qu’assistant du "vieux" directeur de chapelle, espérant pouvoir rapidement reprendre la fonction à la mort de ce dernier. Un mauvais calcul puisque le directeur de chapelle restera encore en vie pendant 24 ans.

Francisco Guerrero a également fait un voyage en Terre Sainte, il embarque au départ de l’Espagne, il passe par les îles grecques, découvre la musique sacrée orthodoxe, et se retrouve finalement à Bethléem et à Jaffa. Sur le chemin de retour, il commence à écrire son récit de voyage El viage de Hierusalem. Mais il est capturé par des pirates qui lui demandent une fortune pour être libéré. Rentré à Séville complètement ruiné, il est emprisonné. Il sera finalement libéré grâce à la bonne société de Séville et deviendra alors maître de chapelle… Jusqu’en 1599 où il meurt de l’épidémie de peste.