Francis Vandy, ancien commissaire, reconnu coupable de meurtre mais pas d’assassinat

Le 28 août 2019, Francis Vandy surprend Gabriel et Constantin, deux Roumains qui connaissent les lieux, en train de pêcher la carpe dans son étang privé du côté de Forchies-la-Marche, près de Charleroi.

Lors de son premier procès en assises, le jury l’avait condamné pour meurtre pour le premier tir et assassinat pour le second. Un jugement ensuite cassé par la Cour de cassation. En effet, elle avait estimé qu’étant donné le deuxième coup de feu n’était espacé que de quelques secondes par rapport au premier, il ne pouvait pas y avoir préméditation. Or, c’est justement la préméditation qui permet de différencier l’assassinat du meurtre.

Aujourd’hui, la Cour d'assises de Namur a donc tranché. Il n’y a pas eu de préméditation lors du second coup de feu. Francis Vandy a été reconnu coupable de meurtre à deux reprises. Lors de sa délibération, le jury a retenu l’analyse de la Cour de cassation selon laquelle le court laps de temps entre les deux coups de feu démontre qu’il n’y a pas eu de préméditation. Voilà qui exclut donc la qualification d’assassinat.

Dans sa plaidoirie, Me Charles, l’avocat de Francis Vandy a plaidé deux circonstances atténuantes. D’une part, il y a "un contexte lié aux faits" selon l’avocat. Les deux victimes avaient pénétré à plusieurs reprises sur le terrain de Francis Vandy. "Il y avait déjà eu des tirs de sommation". De plus, l’avocat a répété que l’état de santé de son client n’était pas bon. "Il est reconnu invalide à plus de 70%".

Dans son arrêt rendu vendredi, la cour a tenu compte de la gravité extrême des faits, qui ont causé la mort violente de deux hommes, et des conséquences pour la famille des victimes. Mais aussi de "l'audace, la détermination et la violence" dont a fait preuve le condamné, alors qu'il n'était fait atteinte qu'à son droit de propriété. La personnalité de Francis Vandy, la fonction qu'il a exercée au sein de la police, son absence de regrets et d'empathie sont également invoqués. Son état de santé et son âge ont par contre été pris en compte