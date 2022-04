Francis, moustache de l’année 2022 à Bruxelles: "Cela fait quelques années que je ne l'ai plus rasée"

Il s’appelle Francis Pagnoul, il a 69 ans. Et il a remporté le concours de la plus belle moustache de Bruxelles, "la Moestasje van t’joer". Un concours qui a eu lieu ce dimanche à la mi-journée, sous le soleil des Marolles, dans une ambiance mêlant zwanze et folklore… Et surtout, organisé après deux années d’annulation en raison du Covid. Pour le plus grand bonheur de l’Orde van de Brusselse Moestasje.

Francis Pagnoul, vous faites partie de l’Orde van de Brusselse Moestasje, comme tous les participants. Vous étiez cinq cette année en lice. Content d’avoir gagné ?

Oui ! Disons malgré tout que j’étais préparé à cela parce que cela fait trois ans qu’on n’a pas eu d’élection à cause du covid. Cela fait trois ans donc que je modifie ma moustache et que je fais un effort. Evidemment, lors de cette élection, c’est un peu comme en politique : il y a vingt électeurs qui disent qu’ils vont voter pour vous et puis finalement vous n’avez que dix voix. Les dix autres ont donc voté pour un autre candidat. Je suis quand même très heureux d’avoir été élu par mes confrères.

Comment décrire votre moustache ?

Disons que c’est une moustache un peu à la mousquetaire. On verra par la suite l’évolution parce que tout peut encore changer. C’est une moustache qui fait quand même une vingtaine ou une trentaine de centimètres de long et qui remonte presque jusqu’à mon nez.

Cette moustache demande de l’entretien ?

Un peu, le matin… Disons un quart d’heure, vingt minutes pour un peu la façonner avec tous les accessoires qu’on peut trouver sur le marché : sèche-cheveux, babyliss, laque et le tutti quanti…

Et vous la portez, coiffée de la sorte, tous les jours ?

Je suis presque obligé, en quittant chez moi, chaque jour, de l’avoir comme ça. Pourquoi ? Parce que quand elle est défaite, elle ne ressemble à rien du tout. A l’inverse d’autres moustaches qui, décoiffées, passent encore. La mienne, je suis obligée de la mettre en forme tous les jours. Je suis donc souvent interpellé dans la rue. On me demande si je suis dans une confrérie et je réponds que oui.

Le plus beau compliment ?

Que ma moustache est belle ! Mais bon, tout le monde n’apprécie pas non plus. Les critiques, franchement, elle passe au-dessus de ma carapace…

Depuis combien d’années ne l’avez-vous plus rasée votre moustache ?

Plus rasée ? Il y a vraiment des années. Tout un temps, je ne portais pas la moustache au quotidien. Je ne la portais qu’au carnaval. Je la laissais pousser pendant trois mois. Et une fois le carnaval terminé, je la coupais. Je disais toujours que je n’avais pas de moustache. Mais à chaque carnaval, quand on me voyait avec, on me demandait quand même ce que j’avais en dessous de mon nez. Une fois que je suis devenu pensionné, j’ai décidé de rentrer dans l’ordre de la moustache de Bruxelles et je l’ai laissée. C’était à partir de 2014.