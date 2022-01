Francis Lemarque, l'artiste à la marque qui siffle

Francis Lemarque est né Nathan Korb, à Paris le 25 novembre 1917. Son père polonais et sa mère lituanienne ont fui les pogroms anti-juifs d’Europe de l’est pour s’installer en France, dans le quartier de la Bastille. L’enfant qui grandit dans une ambiance bals musette et flon-flons crée au milieu des années 30, avec son frère Maurice, le duo baptisé " Les frères Marc ". Affirmant très tôt un engagement auprès du parti communiste, lors des événements de 1936, dans une atmosphère de grèves à répétition, le duo se produit dans de nombreuses usines pour soutenir le Font Populaire qui remportera en mai les élections législatives. Leurs prestations les mettent en contact avec les intellectuels de l’époque et notamment avec l’Association des écrivains et artistes révolutionnaires et mieux encore, avec le groupe Octobre qui réunit les frères Prévert, Joseph Kosma, Marcel Mouloudji, Maurice Baquet et Roger Blin. Cette année-là, Francis Lemarque fait aussi ses premiers pas au cinéma dans le film de Jean Renoir " La vie est à nous ". Il sera d'ailleurs sollicité régulièrement par les représentants du 7ème art dans le reste de sa carrière, notamment pour l'habillage musical des films.