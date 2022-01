Cet acteur virtuose du cinéma et du théâtre français nous fait l’honneur cette semaine de revenir sur son parcours et ses premières émotions théâtrales. Véritablement passionné par Molière, il nous emmène avec lui dans ses souvenirs et ses envies pour les prochaines années. En passant par son éducation cinématographique avec sa grand-mère, sa révélation au métier d’acteur et son analyse féministe du répertoire de Molière, Francis Huster nous livre un témoignage à la fois touchant et captivant.