Francis Cabrel n'est pas sûr de continuer à écrire des albums

Comme annoncé précédemment, Francis Cabrel sort un nouveau single ce 13 octobre, et plus précisément un 45 tours vinyle hommage au cofondateur des Fabulous Trobadors et à la ville de Toulouse. C’est sur ce format un peu rétro que s’est porté le choix de l’homme d’Astaffort pour sa prochaine sortie. Publié par Baboo Music, le petit label qu’il a fondé en famille avec sa fille Aurélie, " Un morceau de Sicre " a été enregistré chez lui. Il est dédié à la ville de Toulouse et à sa région, mais aussi à Claude Sicre, poète et chanteur occitan, cofondateur en 1986 du duo Fabulous Trobadors.

Invité dans l’émission Quotidien , Francis Cabrel, accompagné de sa fille Aurélie, a répondu aux questions du présentateur Yann Barthès. L’occasion de parler d’un éventuel prochain album :