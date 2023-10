Francis Cabrel fait un carton avec son nouveau titre

Dans un communiqué, on peut lire à propos de ce 45 tours : " C’est un projet qui lui tenait particulièrement à cœur. Une déclaration, douce et colorée, à la ville où tout a commencé. Un regard sur sa région et un hommage discret à son ami et artiste Claude Sicre. Plus qu'un single, "Un morceau de Sicre" est une parenthèse proposée par l'artiste qui a écrit le scénario du clip, et a imaginé et dessiné la pochette. Il choisit de le sortir sous la forme d'un 45 tours collector numéroté, en clin d'oeil à ses premiers titres. Pour l'occasion, Francis Cabrel s'entoure de Baboo Music, le label indépendant fondé par sa fille aînée Aurélie et Esthen Dehut, établi dans son village natal. "

" Le calembour est aussi petit que le personnage est grand. " Un morceau de Sicre " donc de positivité, de bienveillance, d’humour, d’érudition tout ça dans ton café noir.....une journée toulousaine commence. "C’est un hommage à cette ville d’importance pour moi. Entre la rue Caraman et la rue Matabiau , j’y ai chanté et enregistré mes premières chansons. Quantité de personnages auraient pu et dû figurer dans le refrain mais faute de place, je les remercie ici et notamment Richard et Daniel Seff, Jean-Pierre Mader, Michel Art Mengo, Émile, Images et Gold confondus, tous ceux qui ont porté la chanson toulousaine au sommet derrière le grand Claude que tout le monde poursuit. " Francis Cabrel "

A noter que l’on retrouve également dans le clip Bigflo et Oli et l’ancien entraîneur du Stade Toulousain, Guy Novès.

La semaine dernière, Francis Cabrel annonçait ne pas être sûr de continuer à écrire des albums, se disant " en manque d’inspiration mais aussi d’envie d’inspiration ". ”Je suis serein parce que ça fait quarante ans que je fais ce métier. J’ai adoré. J’adore toujours ça. Je joue de la guitare tous les matins, ça m’enchante, mais je ne cours pas après la chanson qui va passer absolument à la radio. Mon répertoire me convient jusqu’à maintenant. Mes concerts se passent bien. C’est sporadique. Je ne suis pas tout le temps sur scène heureusement, ça me va comme ça”, a-t-il conclu.