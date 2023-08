Francis Cabrel annonce un nouveau titre en 45 tours pour octobre

On apprend via le media Sud Ouest que Francis Cabrel annonce un nouveau single pour le 13 octobre, et plus précisément un 45 tours vinyle hommage au cofondateur des Fabulous Trobadors et à la ville de Toulouse.

C’est sur ce format un peu rétro que s’est porté le choix de l’homme d’Astaffort pour sa prochaine sortie.