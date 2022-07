Francis Cabrel : 4 raisons qui expliquent une popularité intacte à presque 50 ans de carrière

Francis Cabrel ne s’est pas arrêté à sa propre carrière. Il a aussi œuvré pour les autres. Il a composé pour Johnny Hallyday, Garou ou même Céline Dion sur Plus qu’ailleurs.

"Francis était allé faire une télévision à Montréal. René était déjà très malade et Céline est venue le voir est-ce que tu me feras une chanson. il n’avait pas vraiment écouté les albums de Céline et il a laissé couler les mots et les notes pour faire cette magnifique chanson" se souvient Michel Boulanger.

Il se place aussi comme un passeur, avec son projet "Les rencontres d’Astafort" depuis 1992. Sa commune et l’artiste ont mis sur pied ce lieu, qui permet de soutenir de jeunes chanteurs et chanteuses dans leurs débuts de carrière, en les mettant en relation avec des auteurs et compositeurs.