Francis Blanche, canulars, sketches, chansons, cinéma, etc...

Né le 20 juillet 1921 à Paris, Francis Blanche (c’est son vrai nom) est tombé dans la marmite des artistes tout petit. Son papa est acteur de théâtre, son oncle est peintre. Il n’a que 14 ans quand il décroche son bac. Il devient ainsi le plus jeune bachelier de France. De bon augure pour la suite puisque Francis Blanche occupe tous les coins et recoins de la scène. Il écrit des chansons pour Trénet, Les Frères Jacques. Il exerce aussi le métier de parolier pour la troupe des Branquignols composée entre autres de Louis de Funès, Jean Lefebvre, Jean Carmet, Jacqueline Maillan et Michel Serrault. Il forme, avec Pierre Dac, un duo auquel on doit de nombreux sketches dont "Le Sâr Rabindranath Duval", une parodie des numéros de music-hall de divination, un dialogue entre un faux mage incarné par Pierre Dac et son assistant joué par Francis Blanche. Comédien de théâtre, il embrasse une carrière au cinéma en 1953 dans le film policier "Minuit... Quai de Bercy" aux côtés de Erich Von Stroheim et Madeleine Robinson. Le premier d'une longue série. Au total , à son actif, 97 longs métrages dont pas mal de films cultes comme " Les Tontons Flingueurs ", " Les Barbouzes ", " Babette s’en va-t-en guerre ". Il meurt d'une crise cardiaque à cinquante-deux ans. Très affecté, Pierre Dac alors âgé de 81 ans le rejoindra quelques mois plus tard .Des inséparables!