Franchiser les Delhaize : rencontre avec l'un des repreneurs de l'enseigne de "Flagey", le premier supermarché de Belgique

Le personnel repris et les clients du magasin peuvent déjà s’y attendre : le magasin devrait évoluer car ses repreneurs entendent le développer au niveau commercial. On veut "proposer aux Ixellois et aux Bruxellois, nos clients actuels et à nos futurs clients, un assortiment qui soit en ligne avec leurs attentes", expose Diego Louwers. "On va batailler pour y arriver", prévient-il, en misant "sur l’ensemble du personnel qui a les compétences et les capacités pour nous aider dans ce fameux défi".

Diego Louwers parle de "mettre en place de nouveaux concepts", d'"être à l’écoute de nos clients" pour "pousser le magasin en avant" parce que, dit-il, "le potentiel du magasin n’est pas encore tout à fait exploité".

Ce repreneur du Delhaize Flagey ne partage pas les craintes émises par une série de franchisés et de candidats à la reprise de supermarché Delhaize qui, via leurs avocats, ont envoyé une lettre à Delhaize.

De son côté, Diego Louwers met en avant le travail effectué en amont pour analyser la situation du magasin que lui et son associé reprennent. "On s’est fait conseiller par des conseillers juridiques spécialisés en franchises", explique-t-il. "Aujourd’hui, les conditions qu’on a signé nous paraissent tout à fait équilibrées", poursuit-il.

Il n’entrera pas dans les détails de la convention de reprise conclue avec Delhaize. Cependant, il explique un peu plus comment il pourra développer le potentiel du magasin. "Aujourd’hui à Flagey, on a plus ou moins 20.000 produits dans l’assortiment. Cela nous laisse encore le choix d’avoir 1000 produits pour répondre aux besoins de la clientèle locale", explique Diego Louwers. "Cela nous paraît satisfaisant", ajoute-t-il.

En tant qu’entrepreneur, Diego Louwers reconnaît qu'"il y a une part de risque quand on reprend un business". Mais, ajoute-t-il, "on va batailler avec l’ensemble du personnel qui a les compétences et les capacités, on en est certains, pour continuer à développer le magasin".