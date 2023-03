Franchise des Delhaize : est-ce la fin du modèle traditionnel des supermarchés ?

C’est l’information marquante de ce mardi : Delhaize a annoncé son intention de franchiser ses 128 magasins que l’entreprise détient en propre. L’émotion a été vive parmi les membres du personnel et chez les syndicats. Une centaine de Delhaize ont fermé après l’annonce de la direction ce matin. Il y a quelques semaines, les supermarchés Carrefour appartenant à Mestdagh sont tous passés en franchise sous la marque Intermarché. Aujourd’hui, l’intention de Delhaize est la même : tout franchiser. Alors questions : est-ce la fin du modèle traditionnel des supermarchés ? Et comment en est-on arrivé là ?

Commençons par cette question, peut-être. Le secteur de la grande distribution a été l’un des seuls secteurs qui ont tenu le coup pendant la pandémie. Et aujourd’hui encore, la croissance reste positive dans le domaine de la distribution. Il est donc assez naturel de se demander pourquoi : pourquoi le secteur change-t-il de modèle malgré la croissance ? J’ai posé la question à Pierre-Alexandre Billiet, il est le CEO de Gondola, un bureau d’experts dans le domaine de la distribution, en plus d’être professeur à la Solvay Business School. Selon lui, le secteur retail était déjà en crise avant le Covid : le secteur de la distribution n’allait pas bien, le covid a masqué ses difficultés, mais aujourd’hui, les distributeurs doivent agir. Parce que, selon notre expert, la Belgique souffre des charges importantes sur l’emploi, le prix de l’énergie, les matières premières. Il y a un lien direct entre baisse du chiffre d’affaires et perte d’emploi.

Quels sont les avantages du modèle de franchise ? En quoi est-ce la fin d’un modèle ? Y a-t-il des distributeurs à même de résister ? Les réponses sont à découvrir ci-dessus, dans la vidéo extraite de Déclic, votre Talk Info quotidien, du lundi au vendredi à 17 heures sur La Première et à 19h10 et autour de 22h15 sur La Trois.