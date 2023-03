Franchisation des supermarchés Delhaize : des grèves éclatent

"On a tous été très surpris par cette annonce. On ne s'y attendait pas du tout. Je suis jeune dans l'entreprise, donc j'ai encore 40 ans à tirer. Ça fait que 3 ans que je suis chez Delhaize, donc je ne sais pas comment va se dérouler la suite", s'interroge Miguel Gomez, employé polyvalent.

636 magasins sont déjà gérés par des indépendants affiliés à Delhaize sous différentes marques : AS Delhaize, Proxy Delhaize et Shop & Go. La direction souhaite franchiser les 128 supermarchés restants.

Selon les syndicats, 9000 travailleurs et travailleuses sont concernés par le passage sous franchise.

Un impact sur les emplois actuels ? "La direction dit que ça n'est pas à exclure, qu'ils feront tout pour ce que soit limité. Ils nous assurent que la convention collective 32 bis va assurer le transfert des travailleurs. C'est une chanson qu'on connait puisqu'on l'a entendu il y a quelques semaines également chez Mestdagh. Pour nous, ce n'est pas suffisant", déplore Myriam Delmée, présidente du SETCa.