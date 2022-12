© Franchir un passage à niveau : quelques règles qui sauvent des vies

Franchir un passage à niveau quand les barrières ne sont pas entièrement relevées, quand le feu est rouge ou quand la sonnette retentit est une infraction de 4e degré, le plus haut niveau, et cela vous mène directement devant le juge de police, avec perte du permis de conduire et une forte amende. Si le franchissement à lieu en tant que cycliste ou piéton ou une autre mode de transport ne nécessitant pas de permis, le juge peut choisir ou non d’enlever le permis de conduire dont l’usager disposerait aurait par ailleurs.

Pensez aussi au fait que le danger ne se limite pas à l’auteur de l’infraction, mais aussi aux passagers du train si celui-ci doit freiner d’urgence ou, pire encore, s’il déraille à cause d’un choc avec un véhicule, ce qui est déjà arrivé ! Et enfin, c’est sans compter la perte économique d’une voie de chemin de fer bloquée pendant plusieurs heures en cas d’accident. Tout cela peut aussi se transformer en demande de dommages et intérêts.

Ce sont là toutes des conséquences auxquelles on ne pense pas nécessairement en négligeant de prendre patience à un passage à niveau…