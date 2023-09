Francesco Piemontesi, quand la poésie trouve une faille au démon virtuose

La plupart des mélomanes de Belgique se rappellent du pianiste suisse Francesco Piemontesi comme du troisième lauréat du Concours Reine Elisabeth 2007. Le jeune homme a fait du chemin, et c’est un quarantenaire qui publie ce double disque consacré à deux immensités pianistiques du répertoire : la Sonate en si mineur et les Etudes d’exécution transcendante de Franz Liszt.

Des pièces qui ne paraissaient pas une évidence sous les doigts de Piemontesi, qui bien sûr, avait enregistré les Années de pèlerinage du compositeur hongrois, mais qui avait consacré l’essentiel de son legs discographique à Mozart, Debussy ou Schumann, des musiques bien éloignées de la sauvagerie digitale des Etudes d’exécution transcendante.

Le livret s’ouvre avec un texte du pianiste. Il y glisse notamment les mots "poème" et "couleurs orchestrales" qui rappellent à quel point ces Etudes ne sont pas seulement virtuoses, mais que Liszt est avant tout ce compositeur visionnaire qui avait transformé son piano en orchestre, par l’ampleur et l’ingéniosité pianistiques de son écriture et qu’il est l’inventeur du poème symphonique, de ces musiques qui racontent l’extra-musical et s’épanchent dans l’excès et le caprice.

Le miracle de cette nouvelle version des Etudes d’exécution transcendante tient aux évidences-mêmes du jeu de Piemontesi ; lui, le pianiste raffiné, poète, subtil et tendre, trouve dans cette matière sombre et noire de notes l’espace pour illuminer ces Etudes que d’autres ont jouées comme on coupe un morceau de viande, en laissant le clavier sanglant. Des Feux follets au Chasse-Neige, tout est ici poésie, certes virtuose, mais narrative et suggestive, plutôt qu’assertion technico-digitale.

L’immense Sonate en si mineur qui pourrait raconter l’histoire de Faust ou n’être que de la musique pure, cette œuvre d’un seul tenant qui aura tellement fait douter les interprètes et les exégètes, trouve ici l’écrin mirobolant du piano de Francesco Piemontesi qui élève chaque musique qu’il joue, sans jamais d’outrage, insufflant un esprit poète qui euphorise nos oreilles bien après avoir refermé l’album.

Franz Liszt – Etudes d’exécution transcendante – Sonate en si mineur / Francesco Piemontesi, piano / 2 cds parus chez Pentatone