Le 26 mars à 10 h

Il y aurait, dans le parcours de notre homme, tous les ingrédients d'un bon polar : une enfance pauvre et malheureuse, le goût du jeu, les dettes, la mort suspecte de l'époux de la maîtresse, un héritage faramineux, du flair en affaires, une success-story sur fond de carnaval vénitien, le premier best-seller lyrique de l'histoire (Giasone), les liens avec Monteverdi et une carrière âprement négociée à San Marco, un beau, jeune et fidèle complice (sopraniste se faisant prêtre), un vénitien au service de Mazarin et de Louis 14, participant à la naissance de l'opéra français (...) et enfin un compositeur auteur de son propre Requiem peu de temps avant sa mort.(Olivier Lexa)

Francesco CAVALLI - Uscitemi dal cor, lacrime amare (Idraspe) extrait de l'opéra Erismena . Philippe Jaroussky et l'ensemble Artaserse. Erato 9029537555.

Francesco CAVALLI - Magnificat . Le poème harmonique sous la direction de Vincent Dumestre . Château de Versailles Spectacles CVS066 - 3770011431755.

Jean-Baptiste LULLY - Sonneries pour les trompettes du Roi. . Le Poème harmonique sous la direction de Vincent Dumestre . Château de Versailles Spectacles CVS066 - 3770011431755.

Iacopo PERI - Tu dormi e l'dolce sonno . Marc Mauillon et Angélique Mauillon . Outhere A 393 .

Francesco CAVALLI - Sonate a 12 . L'ensemble Correspondances sous la direction de Sébastien Daucé . HMM902640 - disco 62335.

Claudio MONTEVERDI - Extraits d'Il Ballo delle ingrate. Concerto italiano sous la direction de Rinaldo Alessandrini . OP 30196.

Francesco CAVALLI - Ombra mai fu extrait de l'opéra Xerse et Misere Apollo extrait de l'opéra Apollon et Daphné . Philippe Jaroussky et l'ensemble Artaserse. Erato 9029537555.

Giulio CACCINI - Dolcissimo sospiro, a quei sospiri ardenti et Mentro che fra doglie e pene, extraits des Nuove musiche e nuova maniera di scriverle. Marc Mauillon et Angélique Mauillon . Outhere A 393 .

Francesco CAVALLI - Canzon a 3, 2 violini e violoncino . Stéphanie de Failly et l'ensemble Clematis sous la direction de Brice Sailly. Outhere 5400439004047 .

Emilio de CAVALIERI - Extraits de la Sacra rappresentatione di Anima e di Corpo . sous la direction de Christina Pluhar . Alpha 065.

Francesco CAVALLI - Sinfonia della notte extrait de l'Egisto et E te pur vero . Luci mie, voi che miraste extrait de Xerse. Sonya Yoncheva et la Cappella Mediterranea sous la direction de Leonardo Garcia Alarcon. Sony 19439824022 .

Francesco CAVALLI - Io resto solo.. misero , cosi va extrait d'Eliogabalo. Ian Bostridge et la Cappella Napolitana sous la direction d'Antonio Florio. Warner Classics 0190295037079.

Antonio VIVALDI - Les Concertos en ré majeur dit l'Inquietudine et en mi mineur RV 273. Daniel Hope & Chamber Orchestra of Europe. DG 0028947774631.

