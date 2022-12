Francesca Fulmini : la douce chaleur dont vous avez besoin cet hiver

Salut Francesca ! Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter ? Toi en tant que personne et puis toi en tant qu’artiste ? Quel est ton projet musical ?

Moi en tant que personne et en tant qu’artiste, c’est dur de les différencier parfois… En tant qu’artiste, pour le moment, je fais de la néosoul, du R&B, avec de vrais instruments et assez peu de prod. Je chante, je joue de la guitare et du piano. J’ai coproduit mon premier EP "Slow Brew" qui est sorti en juin 2022. Je pense que je suis quelqu’un de très honnête et sincère, très émotionnelle et sentimentale aussi. Et j’aime partager tout ça dans ma musique, parce que je trouve que ce n’est pas assez encouragé dans notre société, alors que c’est super important. C’est comme un acte activiste pour moi. Être capable d’être sensible, c’est une libération dans tous les aspects de la vie. J’essaie de le faire dans ma musique pour moi, mais aussi pour que les autres se sentent compris. J’aimerais bien faire ressentir des choses très fortes comme pleurer, mais de manière thérapeutique, de manière cool.

Comment tu as commencé à faire de la musique ?

Apparemment, j’ai commencé à chanter à mes 4 ans, je chantais un vieux yaourt anglais quand j’étais toute seule dans mon salon. Et puis à 11 ans, j’ai fait ma première prod sur GarageBand et c’était le début, je crois. Ça m’a plu tout de suite. Après, ma mère a compris que j’aimais la musique et elle m’a acheté ma première guitare.

La musique ça représente quoi pour toi ?

Pour moi, c’est presque spirituel, une sorte de religion, une manière de voir le monde. C’est un moyen de m’exprimer, bien sûr, c’est très thérapeutique. Surtout dans le genre de musique que je fais : très honnête et sincère. La musique, pour moi, ça peut être très fort et je pense aussi que la musique aide les gens de manière hyper profonde, et ça c’est trop beau. C’est un cadeau de la nature, un cadeau qu’on se fait à nous-mêmes.