Francesca Caccini, étoile féminine du baroque italien, première compositrice d’opéras

Parmi les étoiles féminines du baroque, une star italienne, Francesca Caccini. Elle est l’une des principales personnalités artistiques à la cour des Médicis au cours de la première moitié du XVIIe siècle, et elle fut non seulement cantatrice, claveciniste, luthiste, guitariste, mais aussi, sans nul doute, la première femme ayant composé des opéras.

Francesca Caccini est la fille du chanteur et compositeur Giulio Caccini, qui fit carrière au service des Médicis, ce qui impliquait la protection et la prise en charge de toute la famille par les Médicis. Très jeune, Francesca est initiée à la musique par son père, et reçoit une éducation poussée en musique mais aussi en latin, en rhétorique, en poésie, en géométrie, en astrologie ou en philosophie. Elle grandit ainsi entourée de poètes, de peintres, de musiciens et de mélomanes. Sa première apparition publique connue date d’octobre 1600, lorsque – âgée de treize ans donc – elle se produisit avec son père et quelques autres membres de sa famille lors des célébrations du mariage d’Henri IV et Marie de Médicis. Devenue adulte elle poursuit une véritable carrière de musicienne de cour à plein temps.

Le seul opéra de Francesca Caccini qui nous soit parvenu est cette La Liberazione di Ruggiero dall’Isola d’Alcina, dont tout porte à croire que c’est le premier ouvrage lyrique écrit d’après Orlando furioso de l’Arioste. Il fut commandé par Marie-Madeleine d’Autriche pour la visite du prince héritier de Pologne. L’œuvre ne fut donnée qu’une seule fois, mais avec un luxe inouï et une mise en scène pompeuse le 3 février 1625, avec en couronnement de spectacle, un ballet équestre donné par vingt-quatre superbes cavaliers.