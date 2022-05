Frances Tiafoe s'attend "à une grande bagarre" contre David Goffin au 2e tour

Frances Tiafoe sera le prochain adversaire de David Goffin (ATP 48) ce jeudi au deuxième tour à Roland-Garros. L'Américain, 24 ans et 27e mondial, quart de finaliste à l'US Open en 2019 et finaliste à Estoril le 1er mai dernier, a battu de son côté le Français Benjamin Bonzi (ATP 52) 7-5, 7-5, 7-6 (7/5).

"Je suis content", a-t-il confié à Belga après sa victoire. « C'est la première fois que je réussis à gagner un match à Roland-Garros. Ce n'était pas un premier tour facile, car Bonzi avait le public derrière lui et cela le transcendait. Je trouve que j'ai très bien servi dans l'ensemble, même si j'aurais pu me faciliter la tâche en gérant mieux mes breaks d'avance dans les deux premiers sets. Je me suis bien appuyé sur mon coup droit également, même si j'aurais pu être un peu plus agressif. Ce sera d'ailleurs nécessaire contre Goffin, car je m'attends à une grande bagarre."