France : vif émoi à Lisieux, où le principal d’un collège a été retrouvé mort dans des conditions suspectes

Il s’y est alors rendu après avoir fait demi-tour, laissant sa femme et ses enfants dans la voiture, selon France Bleu. "On trouvait que c’était long. Ma fille s’impatientait elle est allée voir et elle l’a trouvé étalé par terre… alors elle est sortie en hurlant 'il est par terre il est par terre !'", a dit son épouse qui n’a pas réussi à le ranimer. "Je suis sûre qu’il s’est fait agresser, un coup à la tête je crois". Une autopsie sera pratiquée rapidement pour éclaircir les causes du décès, a indiqué le parquet de Lisieux. La police judiciaire de Caen a été saisie. Le principal était très "investi" et "passionné" par son métier, "proche de ses élèves, des professeurs, des élus et des associations", a témoigné Sébastien Leclerc, maire (Les Républicains) de Lisieux.