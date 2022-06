France : vague de chaleur dans le Sud, les pompiers sont sur tous les fronts

Une vague de chaleur exceptionnelle et précoce frappe la France. Le département du Gard a déjà connu 24 départs de feu, des records de températures ont été battus lundi à Aubagne. Et ce n’est que le début.

Les pompiers sont sur le qui-vive dans le Gard. La végétation est sèche, il fait chaud et le vent souffle en rafales, l’alerte est maximale, comme en plein mois d’août. "On peut dire qu’on a un mois et demi d’avance sur des périodes classiques", explique le commandant des pompiers Jérôme Jallet.

Dans un camping, 60 bungalows sont partis en fumée. Plus au nord, ce sont 165 hectares qui ont brûlé.

Pour se protéger du soleil, il faut vraiment s’abriter, à l’intérieur par exemple.