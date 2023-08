France : une panne du système de bagages provoque la "pagaille" à l’aéroport d’Orly

Des avions d’Air Caraïbes et French Bee ont en effet dû décoller jeudi sans bagages en soute, a indiqué pour sa part à l’AFP Marc Rochet, le dirigeant de ces compagnies, évoquant une "situation critique".

Cette panne, qui intervient "en période de pointe" estivale, "crée beaucoup de désordre", a-t-il déploré à l’AFP, évaluant à "entre une heure et trois heures" les retards au décollage pour ses avions. Concernant les bagages restés à Orly, "on va être obligés de les réacheminer dans les 24 heures, et d’ores et déjà, on s’en excuse auprès de nos clients", a ajouté M. Rochet.

"On n’avait pas d’autre possibilité, sinon on bloquait complètement le système", a-t-il justifié. Même si toutes les équipes disponibles sont mobilisées pour adapter le dispositif et minimiser les perturbations, "ce n’est pas la panne d’un tapis bagage qui doit bloquer un aéroport français de l’importance d’Orly", a regretté le dirigeant d’entreprise.

Selon ADP, qui a aussi présenté ses excuses pour la gêne occasionnée, "des solutions palliatives ont été mises en place en collaboration avec les compagnies et les assistants à l’exemple du report de vols sur Orly 1, 2 et 3". Certains vols pourront être transférés sur l’aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle.

"Ce qui se passe à Orly n’est pas acceptable, on ne peut pas avoir des heures de problèmes de tri de bagages", a réagi le ministre délégué aux Transports Clément Beaune.