France : une "opération coordonnée d’envergure" s'est déroulée ce vendredi dans le cadre de l’enquête sur la disparition de Lina

Une "opération coordonnée d'envergure" s'est déroulée vendredi dans le cadre de l'enquête sur la disparition de Lina, adolescente de 15 ans introuvable depuis samedi dans le Bas-Rhin.

Cette opération s'est tenu en "plusieurs points de la zone potentielle de disparition de Lina" et "portait sur des informations utiles à l'enquête qu'il convient de vérifier", avait annoncé vendredi matin la procureure de la République de Saverne, Aline Clérot, dans un communiqué. Cette opération lancée à 6h00 du matin a été menée par la section de recherches de Strasbourg et le groupement de gendarmerie du Bas-Rhin. En fin de journée, la procureure a précisé que les gendarmes avaient procédé à des "investigations nombreuses dont des actes de police technique et scientifique sur plusieurs véhicules ciblés par l'enquête". "Ces actes d'investigations se poursuivront dans les heures qui viennent", a-t-elle ajouté.

Selon les Dernières Nouvelles d'Alsace, les enquêteurs ont également examiné une maison à Rothau ainsi qu'une autre, en travaux, à Wildersbach. Des bennes de la déchèterie de Saint-Blaise-la-Roche ont également été fouillées, indique le quotidien. "Après une phase de fouilles de sept jours, il est temps désormais pour les enquêteurs de vérifier tous les éléments qu'ils ont recueillis, que ce soit au niveau numérique ou des témoignages, creuser ou fermer des pistes", a expliqué une source proche de l'enquête. Une voiture a notamment été inspectée à Bellefosse, commune située à sept kilomètres de Saint-Blaise-la-Roche, où Lina a disparu samedi dernier en fin de matinée. Plusieurs battues ont été organisées depuis sa disparition mais n'ont pas permis de découvrir d'indices probants.