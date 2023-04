France : une "météo des forêts" quotidienne pour lutter contre les incendies

Christophe Béchu, ministre français de la Transition écologique, souhaite que la "Météo des forêts" fasse partie intégrante du quotidien des Français. Il justifie son utilité :

Elle va contribuer à ce que chacun soit attentif et à mieux faire comprendre les éventuelles décisions locales pour interdire par exemple des balades en forêt quand les risques sont trop élevés.

Pour rappel, la grande majorité des départs d’incendies (dans 90% des cas) est causée par l’activité humaine. Et plus de la moitié de ces incendies découle de gestes facilement évitables : un mégot jeté par terre, un barbecue non maîtrisé ou mal éteint, l’utilisation d’une meuleuse, etc.