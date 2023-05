France : une infirmière et une secrétaire blessées à l’arme blanche dans un hôpital de Reims

Une infirmière est entre la vie et la mort et une secrétaire médicale a été blessée lundi à l’hôpital de Reims lors d’une agression au couteau, le ministre de la Santé François Braun promettant de réunir un "comité" pour "plus de sécurité pour les soignants".

Les deux victimes ont été agressées en début d’après-midi par "un homme de 59 ans, rémois, avec des antécédents psychiatriques", a relaté le ministre.

L’infirmière, âgée de 37 ans, et la secrétaire médicale, 56 ans, "sont encore dans un état extrêmement critique", a affirmé le ministre de la Santé lundi soir après une visite à l’hôpital.

"L’une d’elles, sortie du bloc opératoire, est actuellement en salle de réveil. L’autre est toujours prise en charge par de multiples chirurgiens au bloc opératoire", a-t-il précisé.

Le mis en cause, rapidement interpellé après avoir tenté de prendre la fuite, "semble avoir agi sans mobile apparent, d’autant qu’il n’avait pas de rendez-vous dans ce service" de "médecine et santé au travail", selon un communiqué du procureur de Reims.

Cet homme a été placé en garde à vue pour "tentative d’assassinat" et l’enquête confiée au commissariat central de Reims. Il avait bénéficié en juin 2022 d’un non-lieu "pour irresponsabilité pénale" après avoir été "mis en examen à Châlons-en-Champagne pour des faits de violences aggravées", a-t-il ajouté.

"Ce dossier devait tout prochainement être évoqué par la chambre de l’instruction de la Cour d'appel de Reims pour statuer sur les mesures de sûreté susceptibles d’être prises", est-il précisé dans le communiqué.

"Je réunirai avant la fin de la semaine un comité avec toutes les parties prenantes" pour "voir ce que l’on peut faire pour garantir encore plus de sécurité pour les soignants", a promis François Braun.