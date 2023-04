France : une gigantesque explosion provoque l’effondrement d’un immeuble d’habitation de 4 étages à Marseille

Un immeuble d’habitation de quatre étages s’est effondré dans la nuit de samedi à dimanche dans le centre de Marseille, mais un incendie empêche les secours d’aller à la recherche d’autres éventuelles victimes, a indiqué le maire de la deuxième ville de France.

"Cette nuit à 00h40 a eu lieu l’effondrement d’un immeuble au 17 rue de Tivoli entraînant dans sa chute une partie des (bâtiments du) 15 et du 19 rue de Tivoli", a déclaré l’élu à des journalistes sur place. "Il y a de fortes suspicions qu’une explosion ait provoqué l’effondrement, mais il faut rester très prudent sur les causes à ce stade", a indiqué à l’AFP le préfet de cette région du sud de la France, Christophe Mirmand, en précisant que le gaz pourrait être "une option possible".