France : un reportage contredit la version officielle sur les violences produites lors des affrontements à Sainte-Soline

Un reportage de France 2 contredit la version des autorités sur les affrontements survenus le 25 mars à Sainte-Soline, où les forces de l’ordre n’auraient fait que répliquer aux violences de certains manifestants. Ce reportage réalisé pour l’émission "Complément d’enquête" montre que de premiers tirs de gaz lacrymogènes ont été effectués pour disperser le cortège jugé le plus radical à 12h17.

Or, selon la chronologie officielle, les affrontements entre manifestants radicaux et forces de l’ordre n’ont commencé qu’à 13h05, avec "jets de cocktails Molotov et tirs de mortier d’artifice sur la gendarmerie", selon un rapport du patron de la gendarmerie nationale.

"Les policiers et gendarmes ne font que répliquer à des gens qui sont violents. Ce ne sont jamais eux qui, en premier, iraient dans les rues à Sainte-Soline, trouveraient des personnes dans un champ et les attaqueraient", a affirmé le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin.