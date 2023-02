France : un mois avant les étoiles, le Michelin met en lumière des adresses abordables.

Avec un prix maximum autour de 40 euros par personne en France, les adresses de cette sélection garantissent "un juste prix et une grande attention à la qualité" de l'assiette, a souligné Gwendal Poullennec. Il s'agit aussi bien de cuisines de terroir que de cuisines métissées ou d'influences étrangères faites avec des produits locaux, a-t-il ajouté.

"Ce sont les adresses où les inspecteurs aiment revenir lorsqu'ils cherchent à se faire plaisir."

Ils y accordent "une attention toute particulière parce que faire de l'excellence gastronomique, c'est une chose mais le faire très bien à des prix maîtrisés, c'est honnêtement une performance". Cette distinction "résonne tout particulièrement dans le contexte actuel, qui connaît une tendance inflationniste assez importante", a-t-il conclu.

Parmi les régions qui se démarquent, Auvergne-Rhône-Alpes est la plus dynamique et affiche 10 nouveaux Bib Gourmand. Neuf nouvelles tables sont distinguées dans la région Provence-Alpes-Côte d’Azur et cinq à Paris, autant qu'en Occitanie.