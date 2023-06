France : un internaute condamné à deux mois de prison ferme pour avoir cyberharcelé la chanteuse Hoshi

Un jeune internaute a été condamné vendredi à Paris à huit mois d’emprisonnement, dont deux ferme, pour avoir harcelé en ligne la chanteuse Hoshi visée par une campagne de messages haineux et homophobes après avoir embrassé sur scène une danseuse en 2020.

Le tribunal correctionnel a reconnu le jeune homme de 21 ans coupable de harcèlement moral en ligne, aggravé par le fait qu’il a été commis en raison de l’orientation sexuelle de la victime, un délit qui lui faisait encourir six ans d’emprisonnement. Le prévenu a, en outre, été condamné à verser 5000 euros de dommages et intérêts à Hoshi, 26 ans, Mathilde Gerner de son vrai nom. Une lettre de l’artiste a été lue au procès par son avocate, dans laquelle elle explique n’avoir "pas la force" d’assister à l’audience et "de retourner dans cette bulle d’angoisse" créée par "les milliers" de harceleurs "qui se cachent derrière des pseudos". Le harcèlement "en meute" dont elle a été victime avait démarré il y a plus de trois ans et avait causé un important retentissement, évalué à 21 jours d’incapacité totale de travail (ITT), selon l’avocate de l’artiste, Laura Ben Kemoun.