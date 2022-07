France : un incendie "virulent" ravage la région de Tarascon (sud d’Avignon), déjà 720 hectares partis en fumée

Vers 20h00, l’incendie n’était toujours pas maîtrisé et progressait au cœur du massif. Pour l’instant, aucune habitation n’a été touchée et les pompiers, qui "œuvraient sans relâche" pour protéger l’abbaye du Frigolet, ne dénombraient aucun blessé, ont-ils indiqué à l’AFP. La circulation des trains TER a été interrompue entre Avignon et Tarascon vers Nîmes. L’incendie aurait déjà parcouru 720 hectares de la végétation, un chiffre qui a très vite gonflé, mais le panache de fumée très dense empêchait une évaluation plus précise de la part des pompiers. La fumée et les cendres arrivaient ainsi jusqu’à Avignon, où le festival de théâtre bat son plein.

Organisé du 7 au 26 juillet dans l’ancienne Cité des papes, le festival attire de nombreux touristes, comédiens et artistes de stand-up, de Belgique notamment.

La semaine dernière, 650 hectares de forêt avaient brûlé dans le Gard voisin et depuis mardi les secours luttent contre deux feux de forêt très importants en Gironde, avec déjà 4700 hectares dévastés.